Sanremo, approvata la nuova perimetrazione del CIV “Piazza Bresca” per valorizzare e sostenere il commercio locale della zona

La Giunta di Sanremo ha approvato la nuova perimetrazione del Centro Integrato di Via (CIV) “Piazza Bresca”, formalizzando così l’area di operatività del consorzio che riunisce le attività commerciali del cuore della movida sanremese. La decisione arriva in seguito alla richiesta presentata da Confcommercio Sanremo lo scorso 22 settembre, con l’obiettivo di favorire l’accesso del CIV ai futuri bandi regionali e nazionali e quindi a potenziali finanziamenti pubblici.

La perimetrazione comprende la parte terminale di via Gaudio (dal civico 32 al civico 68), piazza Bresca e piazza Sardi, luoghi già storicamente riconosciuti come poli nevralgici della ristorazione e dell’intrattenimento cittadino. L’atto approvato dalla Giunta prende inoltre atto dell’avvenuta costituzione del Consorzio “Piazza Bresca”, istituito con atto notarile lo scorso 2 ottobre presso lo studio del notaio Marco Aveta, con la finalità di promuovere e migliorare l’efficienza e la competitività delle imprese del distretto.

La legge regionale della Liguria riconosce e promuove i CIV come strumenti per favorire la qualità della vita nei centri urbani e la valorizzazione del tessuto commerciale, in particolare delle piccole imprese. Il Comune, in quanto ente competente, procede quindi alla definizione geografica delle aree coinvolte, passo indispensabile per l’operatività del centro e per l’eventuale assegnazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione commerciale. La Giunta sottolinea come l’iniziativa risulti pienamente condivisibile nello spirito di coinvolgere l’intera zona in ogni attività di promozione, sviluppo e valorizzazione commerciale.