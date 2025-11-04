Lido Primavera, disputa sulla scadenza del contratto: Ospedaletti avvia una mediazione con la società Byblos

Il Comune di Ospedaletti si affida a un legale per avviare una mediazione assistita con la società Byblos srl, gestore del 'Lido Primavera', lo stabilimento balneare di proprietà comunale. La decisione è arrivata dalla Giunta, che ha approvato l’incarico allo studio legale Mauceri per affrontare il contenzioso aperto sulla scadenza del contratto di locazione.

La vicenda nasce dalla comunicazione del Comune, inviata a dicembre 2024, con la quale veniva indicata la scadenza dell’affitto al 31 marzo 2025. La società, tramite il proprio avvocato, ha contestato tale termine, sostenendo che il contratto debba essere considerato di durata più lunga secondo la normativa vigente e abbia quindi validità fino al 2028, o addirittura fino al 2031 in caso di rinnovo automatico. Inoltre, Byblos ha fatto presente che, a suo avviso, non sarebbe stata rispettata la tempistica di disdetta prevista dalla legge. Tentativi informali di trovare un accordo non avrebbero portato a risultati concreti. Per questo l’Amministrazione ha deciso di attivare una procedura di mediazione assistita, passaggio obbligatorio prima di un eventuale ricorso giudiziario, con l’obiettivo di risolvere la questione in modo bonario o, qualora non fosse possibile, arrivare a una valutazione in tribunale.

La Giunta ha individuato come legale di fiducia l’avvocato Corrado Mauceri, che rappresenterà il Comune nella trattativa. L’affidamento sarà seguito dal Servizio Affari Legali, con tutti gli atti conseguenti, inclusi gli oneri di spesa. Considerata la necessità di procedere rapidamente, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile. L’Amministrazione attende ora gli sviluppi della fase di mediazione, sperando di trovare un’intesa che chiarisca la durata del contratto ed eviti un contenzioso più lungo e costoso. Intanto, il futuro del Lido Primavera resta al centro di un confronto che coinvolge un bene pubblico e uno degli stabilimenti balneari di riferimento per la città e la Provincia.