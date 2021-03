Sanremo: ai Tre Ponti, in centro e alla Foce tre spiagge in cerca di un gestore in attesa dell’estate

Sanremo guarda alla prossima estate nella speranza che la bella stagione porti con sé anche la tanto attesa ripartenza.

Mentre si stanno definendo i lavori per liberare le spiagge ancora ricoperte da legname dopo l’alluvione di ottobre, gli uffici di palazzo Bellevue stanno per pubblicare i bandi per tre spiagge che stanno andando in affidamento: una ai Tre Ponti (il ‘Cubo’), una all’Arenella e una in zona Foce, vicino alla ‘Militare’.

Ancora da stabilire la durata dell’affidamento, dettaglio non da poco del quale si stanno occupando gli uffici comunali. L’ipotesi è che si vada verso un 3 anni + 3 o un 4 anni + 3.