Sanremo: appalto da 150 mila euro per la rimozione del legname arrivato sulle spiagge con l’alluvione di ottobre, poi diventerà pellet

L’alluvione di inizio ottobre ha portato sulle spiagge, oltre ai corpi delle sfortunate vittime, anche tonnellate e tonnellate di legname. Enormi tronchi che da mesi dondolano sul bagnasciuga cullati dalle onde.

Nei giorni successivi all’ondata di maltempo un’ordinanza del sindaco consentiva ai privati cittadini di portare via legname ma, ovviamente, i tronchi sono rimasti lì. Per questo Palazzo Bellevue ha indetto un bando da 150 mila euro per i lavori di rimozione degli alberi rimasti sulle spiagge. Entro la fine della settimana è previsto l’affidamento.

Poi, grazie all’accordo siglato dal Comune, una società toscana si occuperà gratuitamente del trasporto del legname che diventerà pellet.