Donazione al MAR di Ventimiglia di un'opera dell'artista romana Emanuela De Franceschi

Il Museo Archeologico “Girolamo Rossi” alla Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia ha ricevuto la scorsa settimana in dono un'opera dell'artista romana Emanuela De Franceschi, che lo scorso anno aveva esposto nella Sala “Angelo Squarciafichi” del piano terrazza del Forte con una personale che rientrava nel progetto EXPO Dubai 2020 curato dal noto storico dell'arte Giammarco Puntelli e dall'architetto Mario Fidone.

L'artista, incantata dalla bellezza del luogo, del “contenitore” e del suo “contenuto”, aveva espresso già lo scorso anno il desiderio di donare al Museo una propria creazione, donazione che si è concretizzata negli scorsi giorni e che testimonia l'importanza del MAR non solo per le prestigiose raccolte archeologiche, ma anche come spazio privilegiato per l'arte contemporanea. L'opera, che ha anche ottenuto l'apprezzamento del Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, verrà esposta nel percorso museale e sarà visitabile non appena sarà possibile la riapertura al pubblico del MAR.

Il quadro "Impero, echi di un tramonto" fa parte della serie "Gli Echi". Vi è rappresentato l'imperatore Augusto, a cui si deva la pax romana che contraddistinse il suo regno come un periodo di crescita e di stabilizzazione. La figura fratturata, scomposta, ripetuta, propone l’idea che di un momento storico possono esserci molte letture, quella dei vincitori e quella dei vinti. I colori sono quelli di un tramonto ma potrebbero essere quelli di un'alba, la possibilità di una fine e di un nuovo inizio. Una figura classica che attraverso una nuova interpretazione diventa contemporanea.