Sanremo: due spiagge libere saranno attrezzate per accogliere gli animali domestici, ok della Giunta

La Giunta di Sanremo ha espresso la volontà di concedere due porzioni di spiagge libere, nello specifico in regione Tre Ponti Banchette ed in regione Bussana Ponente (nella porzione libera alla radice della diga soffolta), per essere destinate, anche durante la stagione balneare, all’accoglimento degli animali domestici.

La Giunta ha dato l’incarico al Dirigente del Servizio Demanio Marittimo affinché provveda, entro la prossima stagione balneare, alla modifica dell’ordinanza dirigenziale sulla disciplina delle attività balneari, in modo da regolamentare le due zone per l’accoglimento degli animali.

Le spiagge dovranno essere dotate di fornitura idrica e saranno installati: una doccia, cestini porta rifiuti idonei a garantire la raccolta degli escrementi (prevedendone anche il passaggio di svuotamento da parte dell'operatore) oltre all’idonea cartellonistica indicante la fruibilità, anche durante la stagione balneare.