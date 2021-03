La settimana del 71° Festival di Sanremo si chiude con numeri da record per un'edizione in piena pandemia.

La macchina per il controllo di tutti gli addetti ai lavori ha funzionato alla perfezione e, con un sospiro di sollievo, non si sono registrati cluster o particolari problemi.

In totale il personale sanitario ha effettuato 5.800 tamponi e solo 9 sono risultati positivi. Otto poi hanno visto l'ulteriore conferma dal tampone molecolare. I contatti tracciati sono stati in totale 60.