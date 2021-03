71° Festival di Sanremo: questa sera Boss Doms torna sul palco dell’Ariston con Achille Lauro (Foto)

Boss Doms oggi in via Matteotti (foto Tonino Bonomo)

Per la quarta apparizione (termine usato non a caso) sul palco dell’Ariston al 71° Festival di Sanremo, Achille Lauro ha scelto di essere accompagnato da Boss Doms, produttore con il quale ha condiviso le due precedenti esperienze in gara al Festival e che hanno cambiato anche le regole del gioco della kermesse.

Ancora top secret il programma della serata, ma intanto Boss Doms nel pomeriggio è stato avvistato in via Matteotti fermato dai pochi fan in giro in una Sanremo ancora blindata dalla zona arancione.