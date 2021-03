L’energia di Elodie, la determinazione di Schwazer, l’omaggio a Morricone e il revival nelle voci di Cinquetti, Leali e Bella

Non ci sarà il pubblico, ma lo spettacolo c’è. La seconda serata è un continuo viaggio nel tempo, un salto tra passato e presente. L’omaggio de Il Volo ai capolavori di Morricone, il Golden Globe di Laura Pausini, la performance di Elodie che mixa successi e guadagna meritatamente il palco con le sue ballerine.



E ancora un tuffo nel passato con le voci di Gigliola Cinquetti, la più giovane vincitrice del Festival, le sonorità inconfondibili di Fausto Leali e le “montagne verdi” di Marcella Bella.



Anche lo sport protagonista della serata. “Lo sport ci regala storie che sono romanzi di vita” così Amadeus introduce Alex Schwazer che racconta la sua storia fatta di alti e bassi. “Non si può tornare indietro, ma si può rimediare” dice. È intensa l’intervista all’atleta: “ho vinto in tribunale ma io sono uno sportivo e vinco sul campo da gara”. “Mia moglie ha dato alle cose il giusto peso - prosegue - sapevo che a casa c’era la famiglia e questo mi ha dato forza”.



Leggerezza e momenti di riflessione, il Festival scorre veloce, tra spettacolo, sport e musica senza tempo.