71° Festival di Sanremo: ecco i 13 big che si esibiranno la prima sera, tra gli ospiti anche l’infermiera Alessia Bonari simbolo della lotta al covid

Primi dettagli sulla serata d’esordio del 71° Festival di Sanremo. Svelata oggi la rosa dei 13 big e delle 4 nuove proposte che domani sera saliranno sul palco dell’Ariston.

Domani si esibiranno (in ordine alfabetico e non di uscita): Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Måneskin, Max Gazzè.

Tra le nuove proposte (in ordine alfabetico e non di uscita): Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano.

Gli ospiti della prima serata saranno: Diodato, Loredana Bertè, Matilda De Angelis e Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al covid. Prevista anche l’esibizione della Banda della Polizia di Stato, performance che sarà registrata per questioni di norme covid.