71° Festival di Sanremo: Biancheri “Non farlo sarebbe stata la scelta più facile, ma oggi vediamo attività aperte e alberghi che lavorano dopo un anno di chiusura” (Foto)

Pronti, partenza, via! Inizia la settimana del 71° Festival di Sanremo, l’edizione più complicata e discussa nella storia della kermesse, ma anche l’edizione che potrebbe segnare una svolta nel mondo dello spettacolo “da chi riempie gli stadi a chi suona nelle cantine”, come ha detto Amadeus in esclusiva ai nostri microfoni.

Questa mattina è andata in scena, sia in presenza che in streaming, la conferenza stampa di apertura, quella che apre la settimana festivaliera e anticipa di un giorno l’esordio. Al tavolo, oltre al presentatore e direttore artistico Amadeus, anche i vertici Rai e il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che da tradizione ha aperto i lavori.

“Normalmente la prima conferenza stampa inizia con un elenco delle manifestazioni collaterali che quest’anno, però, non ci saranno, ma sarà un Festival importante all’interno dell’Ariston - ha dichiarato il sindaco Biancheri - organizzare un festival di questo tenore non è semplice, c’è un grande lavoro e i miei ringraziamenti partono da Asl, medici e infermieri. C’è un protocollo severissimo”.

“Abbiamo sempre detto di sì al Festival, in città ci sarà un grande lavoro per monitorare al massimo quello che succederà - ha aggiunto Biancheri - lo dovevamo fare per forza? Per me non farlo sarebbe stato la scelta più facile, ma sarebbe stata una sconfitta per tutti. Il Festival è di tutti. Sono molto contento di essere qui a ribadire alcuni concetti: sì a questo Festival che dà una promozione enorme alla città, grazie a questo Festival hanno riaperto alberghi che erano chiusi da un anno. Auguro che sia messaggio di ripartenza”.

Nel suo discorso di apertura il presidente del Cda Casinò di Sanremo, Adriano Battistotti, ha ricordato come la storia del Festival sia proprio partita dalla casa da gioco: “Il Festival è nato qui 70 anni fa, ci troviamo nella condizione di un genitore che guarda la propria creatura tornare a casa. Quest’anno, nonostante la chiusura, abbiamo dato la nostra disponibilità con la sala stampa, un Trattamento Stampa Obbligatorio e lo facciamo molto volentieri. Ma speriamo di poter riaprire al più presto”.

“La città si accinge a vivere con la consapevolezza necessaria la settimana più importante dell’anno, ha accolto tutti a braccia aperte sapendo che è un evento molto importante - ha aggiunto l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - non farlo sarebbe stata la scelta più facile, ma la peggiore per tutti. Dobbiamo fare in modo che Sanremo entri in tutte le case e possa far passare cinque serate in serenità facendo in modo che la musica riparta da Sanremo”.