Diano Marina: al via i lavori di messa in sicurezza di piazza Maglione dietro il Comune (Foto)

Al via oggi i lavori di messa in sicurezza della piazza retrostante il Comune di Diano Marina.

Come preannunciato nei giorni corsi da Cristiano Za Garibaldi, vice Sindaco di Diano Marina, il cantiere approfitterà della stagione primaverile per ripristinare un'area destinata a parcheggio diventata sempre più pericolosa per le precarie condizioni dei pini e della pavimentazione danneggiata dalle radici.

Al termine dei lavori, la piazza avrà meno posti auto, più spazio per le moto, una nuova illuminazione, aiuole rigogliose e un moderno arredo urbano, nello stesso stile di Corso Roma.