Taggia: gestione delle spiagge libere e posteggi a pagamento, verso l'affidamento ad Amaie Energia

A Taggia la gestione delle spiagge libere attrezzate e dei posteggi a pagamento , passeranno ad Amaie Energia. Questa l'intenzione dell'amministrazione del sindaco Mario Conio che, attraverso la giunta, ha dato indirizzo agli uffici per un affidamento 'in house' alla partecipata.

Spiagge libere: il 31 dicembre scorso, è scaduta la concessione di due anni, per le tre spiagge libere attrezzate del Comune: i Bagni Comunali, i Bagni Ruffini e La Fortezza. Ora che i tre spazi sono tornati al patrimonio del Comune, l'amministrazione ha pensato ad Amaie Energia in vista dell'estate 2021, andando così ad archiviare l'esperienza difficile vissuta un anno fa con le prescrizioni legate al Covid e nella speranza di offrire un servizio migliore.

Posteggi a Pagamento: sul territorio comunale di Taggia sono 345 i posti auto su strisce blu che oggi garantiscono all'ente una media di incasso annuale di circa 100mila euro. L'affidamento di questo servizio potrebbe comportare alcune migliorie di gestione, ad esempio, l'introduzione del pagamento della sosta attraverso le colonnine e quindi con le app, come avviene già in altri comuni.

La decisione dell'amministrazione di affidare spiagge e parcheggi a pagamento 'in house' è maturata nell'ambito dell'ingresso del Comune di Taggia, per 10mila euro, nella compagine di Amaie Energia e Servizi. L'accordo, finalizzato alla gestione della pista ciclopedonale, prevede che la manutenzione del tracciato siano a carico della società ma in alternativa al pagamento della quota per queste attività, Taggia come gli altri comuni, possano affidare ulteriori servizi esterni.