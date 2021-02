Sanremo: aumenta il personale del centro per l’impiego e il Comune concede nuovi spazi alla Regione al secondo piano dell’Annonario

Gli uffici del centro per l'impiego sono al secondo piano del Mercato Annonario

Aumenta l’offerta del centro per l’impiego di Sanremo, grazie all’impegno di Regione Liguria che negli ultimi giorni ha incrementato il personale dell’ufficio.



Fino al 31 gennaio erano 13 le persone al lavoro al centro, ora diventeranno 14 e il numero è destinato a salire fino a una ventina. A loro si aggiungono i tre navigator che, come da disposizioni del governo, aiutano i percettori di Reddito di Cittadinanza. Ma saranno in servizio fino ad aprile, quando scadrà il loro contratto nazionale.

Intanto il Comune, come prevede l’accordo con Regione, ha aumentato gli spazi per l’ufficio, al secondo piano dell'Annonario, dove prima trovava casa l’ufficio Anagrafe. Quello del lavoro è (e sarà) tema sempre più delicato negli anni della pandemia, quindi l’ufficio deve essere pronto per gestire le tante domande di chi avrà bisogno di un impiego.