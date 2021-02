L’Istituto Comprensivo Bordighera si affaccia al live streaming con un evento dedicato alla valutazione

L’ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 2020 prevede una revisione dell’impianto valutativo nella Scuola PrimarIa, insieme a una nuova scheda di valutazione.

L’I.C. Bordighera invita i genitori degli alunni della Scuola Primaria a partecipare all’evento per la presentazione della nuova scheda di valutazione e delle nuove modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti in vigore dal corrente anno scolastico.