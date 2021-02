71° Festival di Sanremo: in anteprima dal Teatro Ariston le prime immagini del palco (Foto)

È stato inviato al Comitato Tecnico Scientifico il protocollo messo a punto dalla Rai, per poter svolgere in sicurezza il prossimo Festival di Sanremo, che andrà in scena esattamente tra un mese, dal 2 al 6 marzo.

All’interno del documento viene esclusa la presenza di pubblico all’interno dell’Ariston e, ormai come noto da tempo anche il palco di piazza Colombo, tutti gli eventi collaterali e i programmi che solitamente vengono prodotti dalla città dei fiori, in occasione della kermesse canora matuziana. Il Cts dovrebbe rispondere entro pochi giorni.

Intanto, come ogni anno, cresce l’attesa per conoscere le peculiarità del palco che si sta allestendo al Teatro Ariston ed eccolo nelle prime foto. Come sempre molto tecnologico e con il classico effetto profondità dettato dalle luci, si notano due ‘terrazze’ ai lati del palco al posto dei palchi dello splendido teatro matuziano.

Come sempre sono state tolte diverse file della platea per far spazio ad una passerella con scalinata centrale e, ai lati una zona che potrebbe far presagire alla presenza dell’orchestra. All’Ariston si lavora alacremente e in totale sicurezza. Ricordiamo che, chiunque opera all’interno viene sottoposto a tamponi tre volte la settimana e lavora con mascherina e dispositivi di protezione individuali.