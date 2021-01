Coronavirus: rapporto tamponi-positivi stazionario in Liguria ma picco di nuovi positivi (96) in provincia di Imperia

Numeri in lievissimo rialzo, ma sostanzialmente stabili, oggi nella nostra regione per quanto riguarda il rapporto tramponi-positivi. A fronte di 4.123 test molecolari (a cui aggiungerne 3.015 con antigenico rapido) sono 268 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ovvero uno ogni 15,38, pari al 6,5%.

Netto rialzo, purtroppo, nella nostra provincia che, oggi per la prima volta, è quella che fa segnare in valore assoluto, il numero più elevato di nuovi positivi con 96. A Savona sono stati 43 mentre a Genova 70 e Spezia 59. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 20 i morti segnalati per Covid, dal 14 gennaio a ieri, tra cui una donna all'ospedale di Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 804.996 (+4.123)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 29.483 (+3.015)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 68.396 (+268)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.392 (-42)

Casi per provincia di residenza

Imperia 841 (+20)

Savona 1.274 (-51)

Genova 2.262 (-)

La Spezia 747 (-9)

Residenti fuori regione o estero 106 (-2)

Altro o in fase di verifica 162 (-)

Totale 5.392 (-42)

Ospedalizzati: 659 (-23); 68 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 92 (+4); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 94 (-7); 10 (-) in terapia intensiva

San Martino - 164 (-9); 25 (-) in terapia intensiva

Galliera 57 (-3); 0 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+2) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 63 (-1); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (-); 11 (+2)in terapia intensiva

Asl 5 - 141 (-9); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.586 (-149)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 59.726 (+290)

Deceduti: 3.278 (+20)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.867 (-13)

Asl 2 - 878 (-52)

Asl 3 - 1.144 (-5)

Asl 4 - 497 (-10)

Asl 5 - 647 (-59)

Totale 5.033 (-143)

Dati vaccinazioni 27/1/2021 ore 16

Consegnati: 65.840

Somministrati: 48.304

Percentuale: 73%

Asl 1 - 6.708 dosi effettuate; 979 richiami; 519 oggi

Asl 2 - 8.949 dosi effettuate; 1.278 richiami; 156 oggi

Asl 3 - 12.561 dosi effettuate; 1.237 richiami; 453 oggi

Asl 4 - 4.963 dosi effettuate; 834 richiami; 108 oggi

Asl 5 - 4.876 dosi effettuate; 778 richiami; 264 oggi

Galliera - 1.632 dosi effettuate; 171 richiami; 0 oggi

Gaslini - 2.542 dosi effettuate; 313 richiami; 150 oggi

San Martino - 5.417 dosi effettuate; 1.294 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 617 dosi effettuate; 158 richiami; 54 oggi

Totale dosi effettuate - 48.265; 7.042 richiami; 1.704 oggi