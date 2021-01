Imperia: consegnate oggi le Medaglie d'Onore 'alla memoria' agli imperiesi internati nei lager nazisti

Il Prefetto della provincia di Imperia, Alberto Intini, in occasione della commemorazione del ‘Giorno della Memoria’ e in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, ha consegnato stamattina ‘alla memoria’, le Medaglie d’Onore concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai familiari degli insigniti internati nei lager nazisti o destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Era presente il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, Domenico Abbo. I cittadini della provincia di Imperia, insigniti ‘alla memoria’ della Medaglia d’Onore sono stati:

- Giovanni Agnese e Livio Baldizzone di Imperia;

- Giuseppe Calogero di Taggia;

- Alessandro Cavagna di Diano Marina;

- Marco Danio di Costarainera;

- Vincenzo Moreni di Castellaro;

- Iseo Pio Loco, detto ‘Boscariol’ di Ventimiglia.