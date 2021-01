Sabato scorso iniziati i 'richiami' dei vaccini, oggi il via alle case di riposo ma non ancora per Casa Serena

Sono scattati sabato scorso nella nostra provincia i cosiddetti ‘richiami’ al vaccino contro il Covid-19.

Il via sabato scorso con il personale dell’Asl 1 Imperiese. Nella prima giornata sono stati 174 gli operatori vaccinati con la seconda dose. Oggi, invece, tocca alla residenza per anziani ‘Betlemme’ di Imperia con 60 vaccinazioni mentre, domani toccherà alla Rsa ‘Le Palme’ di Arma di Taggia (40) e a ‘Le Grange’ di Riva Ligure (130 vaccinazioni).

Per quanto riguarda ‘Casa Serena’ di Sanremo, la Rsa al centro di un focolaio Covid da diversi giorni, rimane ancora da calendarizzare la data del primo vaccino, non appena la situazione tornerà alla normalità. Infine, per quanto riguarda i richiami del vaccino per il personale Asl, da oggi scattano circa 300 vaccini al giorno.