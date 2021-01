Sanremo: proseguono i lavori sulla strada per Bussana per poter riaprire al più presto (Foto)

Proseguono a ritmo serrato i lavori di somma urgenza sulla strada per Bussana Vecchia, frazione di Sanremo, che era franata la mattina del 3 gennaio.

La strada era stata giù riaperta a scooter e pedoni, con un intervento per la messa in sicurezza del tratto franato. La procedura prevede la messa in sicurezza che possa eventualmente consentire un'apertura anche alle auto e, quindi, si sta svolgendo un importante intervento sul muro di contenimento per arrivare al completo ripristino della viabilità.

La strada era stata chiusa al transito e la viabilità deviata da valle Armea, passando dalla strada del carcere. La voragine che si era formata aveva un diametro di circa due metri e mezzo, ma il tratto di strada chiuso a scopo precauzionale era lungo circa 50 metri, poco prima dell'azienda Mastelli.

I lavori, oltre alla messa in sicurezza della zona per consentire la riapertura anche alle auto, prevedono anche l’allargamento della strada.

(Nelle foto i lavori)