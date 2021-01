Ventimiglia: sabato scambio libri con Alternativa Intemelia "Si potrà anche firmare per la riapertura del centro d'accoglienza"

Domani, sabato 16 gennaio 2021, verrà riproposto lo scambio libri in Piazza Sant’Agostino accanto al busto di Hanbury, dalle 10 alle 17. Si tratta di un'iniziativa organizzata da Alternativa Intemelia: "Si possono portare libri letti o mai aperti, in buono stato, oppure chi ne fosse sprovvisto, può portarsi a casa alcuni bei libri in ottime condizioni; tali sono proposti e vagliati dai ragazzi, in cambio di offerte libere" - spiegano.



La bancarella di Alternativa Intemelia si trova in pieno centro, è sempre seguita da tutti i lettori appassionati, anche da chi non conosce il book-crossing. "Sarà inoltre possibile firmare per la petizione che propone la riapertura di un centro d'accoglienza per i migranti in transito al confine, iniziativa, quest'ultima, lanciata da alternativa Intemelia e sostenuta da un grande numero di associazioni del territorio. - ricordano da Alternativa Intemelia - La petizione è indirizzata esclusivamente ai residenti e domiciliati a Ventimiglia, così da offrire una risposta della cittadinanza su questa così delicata questione umanitaria che da anni ormai condiziona la vita della città".