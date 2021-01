Variazione delle date per l’Open Day in presenza all’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ in Valle Armea

Nuove date per l’appuntamento al polo scolastico presso il mercato dei fiori di Valle Armea a Sanremo, venerdì e martedì prossimi, dalle 14.30 alle 17.30.

Per ovviare alle difficoltà di spostamento causate da eventuali misure restrittive imposte nel fine settimana, l’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’ di Sanremo ha deciso di variare le date dell’Open Day in presenza per la presentazione dei corsi di studio Istituto Tecnico Turistico e Professionale Sociosanitario.

I nuovi incontri si terranno venerdì e martedì dalle 14.30 alle 17.30, previo appuntamento, sempre presso il nuovo Polo Scolastico collocato al Mercato dei Fiori di Valle Armea, che dallo scorso settembre è sede dei suddetti corsi di studio dell’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’.

Gli studenti delle terze medie e le loro famiglie, sono invitati a partecipare agli incontri per ricevere informazioni sull’Istituto Tecnico Turistico e Istituto Professionale Sociosanitario, sui progetti specifici attuati in base all’autonomia scolastica, sulle attività di alternanza scuola-lavoro e sulla possibilità di conseguire la qualifica Oss nel corso quinquiennale dell’indirizzo sociosanitario.

I visitatori saranno accolti da docenti e studenti dell’istituto su appuntamento, nel rispetto della normativa anti-Covid. Per concordare gli appuntamenti, si prega di far riferimento al numero 0184 541148 e ai contatti dei Referenti per l’Orientamento enza.sommella@iisruffiniaicardi.it e anna.porcellana@iisruffiniaicardi.it.