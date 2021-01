Pontedassio: visita del Sindaco e dei Consiglieri comunali alla casa di riposo 'Opere Pie Agnesi' (Foto)

In occasione della festività dell’Epifania il sindaco Ilvo Calzia e i consiglieri Alberto Palumbo, Marco Piana e Thomas Verda hanno fatto visita agli anziani, al personale e alla direzione della Casa di Riposo Opere Pie Agnesi per portare il saluto di tutta l’amministrazione comunale.

Nei mesi precedenti il virus aveva duramente colpito questa realtà e il sindaco non aveva fatto mancare la propria vicinanza agli ospiti e al personale con una visita nel mese di aprile, durante la prima ondata di pandemia. Oggi la situazione è nettamente migliorata e la struttura sta lavorando a pieno ritmo per riconquistare la quotidianità. Il personale infatti continua a profondere il massimo impegno nelle attività, con la massima responsabilità per rispettare le numerose norme anti contagio a tutela degli ospiti.

Gli anziani hanno dimostrato una buona dose di fiducia per l’arrivo del vaccino da somministrare ai soggetti fragili. Il sindaco e i consiglieri Palumbo, Piana e Verda hanno auspicato di poter rivedere presto il giardino della Casa di Riposo animato dagli anziani.