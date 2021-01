Stop alle precipitazioni nella notte ma nuova perturbazione in arrivo: stamattina freddo intenso e gelate

Ha smesso ieri pomeriggio di piovere sulla costa e nevicare nell’entroterra ma, attenzione, perché già in mattinata il tempo potrebbe nuovamente peggiorare. Le temperature sono calate sensibilmente e, nella notte, si è registrata anche qualche gelata in montagna.

Sulla costa e in collina le precipitazioni, tra venerdì scorso e ieri, non hanno superato i 40/50 millimetri ma, in molte località si sono fermate a 20. Per quanto riguarda la neve sono circa 50 i centimetri caduti a Verdeggia, località sopra Triora dove invece ieri ha semplicemente piovuto. Quasi un metro di neve, invece, a Colle Melosa e imbiancate nel pomeriggio di ieri anche tutte le montagne al di sopra dei 600/700 metri.

Temperature all’ingiù, questa mattina, con Poggio Fearza come sempre a registrare la più bassa con -6,1. Subito dopo Pigna con -4, Apricale con -2,9, Colle di Nava -2,3, Verdeggia -1,4, Triora -0,9 e Ceriana con -0,1. Sopra lo zero le altre, ma pur sempre da brividi: Pornassio 0,9, Pieve di Teco 1,5, Rocchetta Nervina 2, Ranzo 2,1, Borgomaro 2,3, Castelvittorio 2,8, Pontedassio 3,1, Dolceacqua 3,3, Seborga 3,4, Dolcedo 3,9, Diano Marina 6,1, Imperia 6,4 e Sanremo 7,2.

Attenzione alle prossime ore, perché una nuova perturbazione si sta avvicinando alla nostra provincia e potrà colpire con piogge sulla costa e nevicate nell’entroterra per tutta le giornata.