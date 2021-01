Sanremo: paesaggio invernale e tanta gente a San Romolo per la nevicata, stasera attenzione alle gelate (Foto e Video)

Viaggio tra le montagne innevate, oggi pomeriggio nell’entroterra di Sanremo. Fino a San Romolo le strade erano perfettamente percorribili ma, dopo la frazione matuziana la carreggiata per arrivare a Bignone diventava più ardua e, quindi, abbiamo deciso di chiedere ‘aiuto’ a Oscar e Fabio che, ‘armati’ di fuoristrada e gomme da neve, ci hanno accompagnato fino a dove si poteva.

Diversi centimetri di neve fresca e paesaggio decisamente invernale sul percorso. Saremmo voluti arrivare a Bignone e, perché no, vedere anche la situazione oltre la sommità, fino a Ghimbegna e Bajardo. Ma un albero, caduto per la neve (anche se non occupava l’intera carreggiata) ci ha consigliato di tornare indietro.

La nevicata, copiosa solo dai 700/800 metri in su, ha solo parzialmente innevato il famoso prato di San Romolo che, dal primo pomeriggio è stato meta di diversi sanremesi, saliti per non privarsi dello spettacolo della neve. Poco dopo è arrivata anche la corriera della Rt, che ha consentito a molti residenti di raggiungere la propria abitazione.

In questo momento sono i mezzi spargi sale, visto che nel corso della notte è previsto l’abbassamento delle temperature e, in alcuni punti, anche la possibilità di gelate. Nel corso della serata è prevista una tregua per le precipitazioni ma, attenzione, perché nel corso della notte una nuova perturbazione in arrivo da Sud si instaurerà sulla nostra provincia dove sono previste nuove piogge e possibili nevicate anche a quote basse.

(Foto e Video di Tonino Bonomo)