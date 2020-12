‘Seguendo la stella’ per le vie del borgo: un Natale “a distanza” e auguri digitali, ma a Cervo rimane la magia

Il Presepe, le luci, la Musica. Anche in questo Natale così strano, segnato dalla pandemia, Cervo non abbandona i sogni e regala a cittadini e turisti (a distanza) momenti di magia; da vivere e da condividere.

Seguendo la stella è un percorso - organizzato dalla Proloco Progetto Cervo – snodato per le vie del paese: si incontrano pastori, zampognari, artigiani (tutti rigorosamente in legno!) e tanti presepi, più o meno quaranta, sui terrazzi, negli angoli, sui davanzali di tutta Cervo, realizzati dagli abitanti e contrassegnati da una stella. Sarà una giuria a decretare, durante le festività, il vincitore, che comparirà sulla pagina Facebook della Proloco.

Per la Vigilia e per il Capodanno ecco invece la Musica, anche se in streaming: il 24 dicembre, dalla pagina Facebook della Proloco e del Comune, verrà trasmesso un concerto registrato nell'Oratorio di Santa Caterina, protagonisti Paola Lepore al pianoforte e Mauro Germinario al contrabasso. In apertura, il Sindaco Lina Cha porterà gli auguri di Buon Natale e di speranza.

PROGRAMMA CONCERTO 24 DICEMBRE

The first Noël

War is over

Venite fedeli

We wish you a Merry Christmas

Santa Notte

Tu scendi dalle stelle

O tannebaum

Bianco Natale

Jingle bell

Dulcis in fundo, martedì 29 dicembre il Concerto degli Auguri 2020 con i pianisti Valentina Messa e Dario Bonuccelli: alle ore 18.00 diretta streaming dalla showroom di Pianosolo a Genova. La registrazione del concerto sarà poi disponibile per tutto gennaio su YouTube. Il maestro Roberto Iovino parteciperà al concerto con la presentazione dei brani.

Il canale dove si potrà assistere alla diretta è il seguente: www.youtube.com/channel/UCPVSx6zDpSyGr-lCibeeuVA

PROGRAMMA CONCERTO 29 DICEMBRE

L. van Beethoven – Marcia Turca da Le rovine di Atene Op. 113

J. Brahms – 5 Valzer dall’Op. 39 (nn. 1-2-11-14-15); 4 Danze ungheresi (nn. 1-2-18-5)

F. Liszt - Sinfonia Dante (Inferno solo su link YouTube, Purgatorio anche in diretta streaming)

A. Dvorak - Danza Slava Op. 72 n. 2 Dumka; Danza Slava Op. 46 n. 8 Furiant

J. Strauss (figlio) - Voci di Primavera Op. 410; Sul bel Danubio blu Op. 314

Il brano di Beethoven è stato inserito per festeggiare, nel 2020, il 250° anniversario della nascita e quello di Liszt per il 700° anniversario della morte di Dante.