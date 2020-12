Al Casinò di Sanremo è nato il 71° Festival: ecco i nomi dei 26 Campioni e delle 8 Nuove Proposte

Il 71° Festival di Sanremo è nato questa sera in diretta su Rai1 al Teatro dell’Opera del Casinò. Durante ‘Sanremo Giovani’ 2020 Amadeus ha lentamente snocciolato la rosa dei 26 Campioni che prenderanno parte alla 71ª edizione del Festival in programma dal 2 al 6 marzo 2021. Diverse le conferme delle indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, ma non sono mancate le sorprese. Grande apertura ai nomi nuovi della canzone d’autore italiana, ma non mancano i classici.

I Campioni del 71° Festival di Sanremo

- Francesco Renga “Quando trovo te”

- Coma_Cose “Fiamme negli occhi”

- Gaia “Cuore amaro”

- Irama “La genesi del tuo colore”

- Fulminacci “Santa Marinella”

- Madame “Voce”

- Willie Peyote “Mai dire mai (la locura)”

- Orietta Berti “Quando ti sei innamorato”

- Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

- Fasma “Parlami”

- Arisa “Potevi fare di più”

- Gio Evan “Arnica”

- Måneskin “Zitti e buoni”

- Malika Ayane “Mi piace così”

- Aiello “Ora”

- Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band “Il farmacista”

- Ghemon “Momento perfetto”

- La Rappresentante di Lista “Amare”

- Noemi “Glicine”

- Random “Torno a te”

- Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”

- Annalisa “Dieci”

- Bugo “E invece sì”

- Lo Stato Sociale “Combat pop”

- Extraliscio feat. Davode Toffolo “Bianca luce nera”

- Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

La serata di ‘Sanremo Giovani’ ha anche decretato la lista delle Nuove Proposte che vedono 6 cantanti scelti tra i selezionati Rai e due provenienti da Area Sanremo.

Le Nuove Proposte del 71° Festival di Sanremo

- Gaudiano “Polvere da sparo”

- Folcast “Scopriti”

- Greta Zuccoli “Ogni cosa sa di te”

- Davide Shorty “Regina”

- Wrongonyou “Lezioni di volo”

- Avincola “Goal!”

- Elena Faggi “Che ne so”

- Dellai “Io sono Luca”