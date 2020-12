Tra poco 'Sanremo Giovani': il Sindaco ha incontrato Amadeus "Non era scontato ma ce l'abbiamo fatta"

“È la serata di Sanremo Giovani. Visto il momento non era affatto scontato si riuscisse a farla qui quest'anno, e ringrazio Amadeus che con grande convinzione ci ha sempre supportato”.

Lo ha detto il Sindaco, Alberto Biancheri, dopo aver incontrato il presentatore e direttore artistico, questo pomeriggio al teatro dell’Opera del Casinò, in preparazione della serata. “Abbiamo lavorato duramente – prosegue - per non perdere un appuntamento così importante per la città, in termini di visibilità e non solo, e per dare un forte segnale in vista del prossimo Festival”.

“Tra tante incertezze – termina Biancheri - stiamo lavorando ogni giorno con la Rai per questo appuntamento che sarà fondamentale, e che spero possa davvero rappresentare il momento della ripartenza della per la nostra città e dell'intero Paese. Forza, Sanremo!”