La serata di 'Sanremo Giovani' in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo non solo ha definito tutti i nomi dei cantanti in gara al 71° Festival di Sanremo, ma ha anche decretato i due scelti dalla commissione Rai tra gli otto finalisti di Area Sanremo Tim.

La Rai ha scelto Elena Faggi con “Che ne so” e i Dellai con “Io sono Luca” che andranno a comporre la rosa delle Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo.