Sanremo punta su un futuro 2.0: con l’ingresso in ‘Liguria Digitale’ si scriverà anche la nuova storia della filovia

Il Comune di Sanremo guarda al futuro e punta su una vita amministrativa 2.0. questa mattina la quarta commissione ha discusso la pratica, che poi passerà anche in consiglio comunale, per l’ingresso in ‘Liguria Digitale Spa’, la società di Regione Liguria con la quale le amministrazioni locali potranno puntare a una digitalizzazione dell’organizzazione e dei servizi. Il Comune di Sanremo, come atto iniziale della pratica, verserà la quota di 51,65 euro per l’acquisto di un’azione di ‘Liguria Digitale’.

La pratica è stata illustrata dall’assessore al Bilancio, Massimo Rossano: “Entriamo in una società pre esistente con l’acquisizione di una azione di valore ridotto. La procedura avrebbe strategicamente una funzione mirata a ottenere finanziamenti comunitari per la realizzazione di impianti all’interno degli enti e degli edifici comunali con impianti di digitalizzazione non solo hardware, ma anche software. Lavoreremo affinché gli interventi possano coinvolgere anche la sede del consiglio comunale migliorando i canali digitali”.

“Con ‘Liguria Digitale’ potremo andare avanti anche per il futuro della filovia - ha aggiunto il segretario comunale, Tommaso La Mendola - daremo la possibilità ai cittadini di avere le informazioni sull’arrivo dei bus e questo passa proprio dall’informatizzazione del sistema”.

L’adesione a ‘Liguria Digitale’ è, quindi, passaggio propedeutico per fare in modo che Sanremo abbia un futuro sempre più moderno, efficiente ed efficace.