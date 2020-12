Sanremo: derrate alimentari dal Siulp alla Croce Rossa "Povertà in aumento, molti i giovani senza lavoro" (Video)

Anche a Sanremo il sindacato di polizia Siulp ha consegnato alla locale Croce Rossa le derrate alimentari per chi ha bisogno. Come a Imperia e Ventimiglia e considerate le gravi sofferenze patite dalle classi sociali più deboli, il sindacato ha deciso di rinunciare alla distribuzione del consueto omaggio natalizio ai propri associati, per acquistare generi alimentari da destinare alle famiglie bisognose presenti nel tessuto sociale provinciale.

Il personale della Croce Rossa provvederà alla distribuzione dei generi di prima necessità secondo le liste stilate dai Comuni, nell’intendimento di riuscire ad abbracciare quante più possibili famiglie bisognose, insistenti nelle tre più grandi realtà provinciali. Il Siulp di Imperia, legato al suo storico rispetto del valore umano, ritiene importante, soprattutto in quest’occasione, far sentire il contatto concreto tra Organizzazione Sindacale, di Polizia, e la cittadinanza.

Cinzia Papetti, responsabile attività sociali della Cri di Sanremo, ha così commentato la donazione: “Sono contenta e onorata per l’iniziativa. Noi abbiamo fornito un elenco di prodotti basilari che, settimanalmente consegniamo alle famiglie di Sanremo dove, oltre alle famiglie iscritte come assistite dalla Croce Rossa, da marzo abbiamo una trentina di famiglie che, con il periodo Covid si sono aggiunte. La povertà purtroppo aumenta e, ogni settimana, i ragazzi che lavorano in Cri, ci dicono che almeno quattro o cinque famiglie in più vengono a chiederci aiuto. Molti sono giovani e hanno moglie e figli. La situazione è davvero drammatica”.