Natale 2020 senza turisti: alberghi dell’estremo Ponente restano senza prenotazioni, molti saranno chiusi durante le feste

Negli alberghi la situazione per il periodo natalizio è davvero tragica. Al momento le strutture dichiarano un dato pari allo zero. Cancellazione di prenotazioni e stanze vuote, immagine di un quadro che costringerà molti a chiudere i battenti per tutta la durata dei giorni di festa.

Le parole di Donatella Francescato, Presidente Federalberghi Ventimiglia, descrivono puntuali quanto accade: “Tutte le prenotazioni in essere sono state cancellate. La maggior parte provenienti da altre regioni, come Piemonte, Lombardia. Tante strutture si troveranno costrette a chiudere molto probabilmente dal giorno 21 fino al 6, o comunque chiuderanno certamente durante i giorni di festa. Questo Dpcm ci ha tagliati fuori, di fatto siamo aperti ma le prenotazioni sono praticamente pari a zero. Guardiamo all’anno prossimo. Il Festival dei Limoni, (la Fête du Citron) che rappresenta un punto fisso per noi, è stato annullato, per come stanno andando le cose dobbiamo attendere fino al Gran Premio di Monaco”.