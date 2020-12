Dal Principato di Monaco: confermato il coprifuoco fino al 15 gennaio, piccole concessioni il 24 e 31 dicembre (Video)

E’ intervenuto ieri, con un discorso, il Principe di Monaco Alberto II, per annunciare la proroga del coprifuoco fino al 15 gennaio, ma anche misure speciali per la vigilia di Natale e il 31 dicembre.

Il Principe ha espresso la sua gratitudine a tutti i professionisti dei vari settori mobilitati durante questa crisi ed ha ricordato che l’obiettivo prioritario resta la tutela della salute: “Dobbiamo anche permettere alla nostra economia di continuare ad operare – ha detto - sotto determinati vincoli, per preservare al meglio il nostro modello sociale”.

Ha anche confermato una grande attenzione nel corso delle festività: “Apprezzo gli sforzi che vi vengono richiesti in questo periodo di festa in cui la famiglia occupa un posto centrale. Dobbiamo continuare in questa direzione perché abbiamo fatto grandi progressi insieme nella lotta contro questa epidemia. So di poter contare sulla vostra comprensione e la tua mobilitazione per portare a termine gli sforzi necessari per superare questo calvario".

Il coprifuoco dalle 20 alle 6 verrà mantenuto fino al 15 gennaio. Ulteriori misure dovrebbero essere annunciate venerdì ma il Principe ha confermato che i ristoranti continueranno a tenere aperto fino alle 21.30. La tradizionale messa di mezzanotte quest'anno non verrà celebrata nella cattedrale ma, per la vigilia di Natale, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, il coprifuoco sarà eccezionalmente spostato alle 23.30.

La sera del 31 dicembre verrà mantenuto il coprifuoco alle 20 ma i ristoranti potranno estendere la loro apertura fino alle 22:30. Sarà impossibile entrare nel Principato e saranno allestiti stretti controlli. Potrà arrivare solo chi ha una prenotazione per un soggiorno in una struttura alberghiera.

Il Principe ha anche confermato che, da domani riprenderanno le attività sportive, ma a rigorose condizioni di protocollo sanitario. Il governo ha già elaborato un piano di vaccinazione: "Ora è pronto – ha detto - e la sua implementazione sarà effettuata non appena i primi vaccini avranno ricevuto le loro autorizzazioni all'immissione in commercio".