Sanremo porta avanti il progetto da 12 milioni di euro per la protezione della costa: a inizio 2021 il via ai lavori per il ‘Green Park’ di Pian di Poma

La seconda commissione riunitasi questo pomeriggio e presieduta dal consigliere comunale Umberto Bellini era chiama a discutere il piano di interventi a difesa del litorale successivi all’ondata di maltempo e alla mareggiata dell’ottobre 2018. Ad esporre la relazione sui lavori è stato il dirigente Danilo Burastero che ha elencato tutti i lavori progettati dagli ingegneri Russo e Gaggero per un importo di 80 mila euro.

L’ambizioso progetto del Comune per la riparazione dei danni e la difesa da eventuali nuove mareggiate ha l’importo complessivo di 12 milioni di euro, somma che dovrebbe essere finanziata di anno in anno dalla Regione Liguria. Un finanziamento che copre il 100% delle spese in caso di lavori per riparazione a danno, mentre si ferma all’80-90% per interventi di resilienza.

Il progetto redatto dai due ingegneri incaricati dal Comune riguarda, in sostanza, tutta la costa del territorio comunale sanremese. Già riconosciuto il finanziamento da 3,5 milioni di euro per la zona a Ponente da Pian di Poma a seguire verso il centro per una lunghezza di circa 700 metri. Qui, nella zona di corso Marconi fino al torrente Foce, oltre alla sistemazione delle protezioni, è previsto anche il ripascimento con un allungamento delle spiagge per circa 20/25 metri. Il lavoro è stato appaltato ed è in fase di chiusura per quanto riguarda le autorizzazioni.

Tra i lavori in dirittura di arrivo c’è anche quello legato al Green Park di Pian di Poma che, altre alla creazione dello spazio per i camper, prevede anche un intervento da 450 mila euro per la sistemazione delle protezioni a mare. Il lavoro del Green Park è in fase di chiusura per la conferenza dei servizi e, stando a quanto ha dichiarato oggi l’ingegnere del Comune, Danilo Burastero, all’inizio del 2021 potrebbero iniziare i lavori.

Lunga, poi, la lista dei lavori previsti nel piano per la difesa della costa: demolizione della condotta sottomarina al Tiro a Volo; diversi rinascimenti di arenili da Ponente a Levante grazie ai quali le spiagge potranno allungarsi verso il mare di 20/25 metri; demolizione e ricostruzione dei pennelli a protezione delle spiagge; demolizione e ricostruzione delle scogliere all’Imperatrice; rifiorimento della diga a porto vecchio.

C’è poi il nodo de La Vesca. Qui il Comune ha predisposto un primo intervento da 2 milioni e 850 mila euro per il consolidamento, ma per mettere in sicurezza l’intera collina è prevista una spesa di oltre 8 milioni di euro. Palazzo Bellevue si sta muovendo con Anas, ex Area24 e Regione Liguria per ottenere i finanziamenti, trattandosi di una spesa alquanto complessa da reperire per le casse comunali. Occorre fermare il piede della frana che già anche tempo fa aveva fatto paura quando si registrarono movimento sospetti in via Duca D’Aosta all’intersezione con l’Aurelia. Una eventuale frana paralizzerebbe la circolazione oltre a essere un pericolo per chi vive in zona.

Il progetto complessivo per la salvaguardia della costa e del territorio redatto dal Comune di Sanremo è quindi a disposizione della Regione per erogare poi eventuali finanziamenti. “Siamo fiduciosi del fatto che in qualche anno otterremo i finanziamenti per tutti gli interventi” ha dichiarato sul finire della riunione.

La riunione della seconda commissione si è poi chiusa con il presidente Umberto Bellini che ha dato appuntamento a gennaio anche per la discussione relativa all’intervento di Porto Sole e per rivedere le eventuali osservazioni al progetto.