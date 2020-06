Sanremo: ‘Green Park’ di Pian di Poma, il progetto da oltre 3 milioni di euro va alla torinese O.I.T. Srl

Per la realizzazione del ‘Green Park’ di Pian di Poma era arrivata a Palazzo Bellevue una sola offerta, quella della O.I.T. Srl della famiglia Catto. E così in questi giorni gli uffici comunali hanno ufficializzato l’aggiudicazione all’azienda torinese della realizzazione e della gestione dell’ampia area verde per i camper che sorgerà in una zona da troppo tempo abbandonata a sé stessa.

Si tratta di un project financing da 3 milioni e 400 mila euro che rivoluzionerà completamente una zona di Sanremo che sarà completamente rivoluzionata sia dal ‘Green Park’ che dal Palazzetto dello Sport. Aree verdi, servizi, e una protezione dal mare per rendere tutto più confortevole per i tanti camperisti che ogni anno scelgono Sanremo. E poi, cosa non di poco conto, una soluzione per quell’invasione di camper che ogni anno, specie in alta stagione, interessa i parcheggi cittadini con grande rabbia da parte degli automobilisti e dei cittadini.

Con la costruzione del ‘Green Park’ Sanremo si candiderà come meta di grande interesse per i tanti camperisti europei che tutti gli anni scelgono l’Italia per una vacanza su ruote.