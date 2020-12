Ventimiglia: firmato il protocollo tra Comune e Ferrovie, il grazie del Sindaco a nome della città

Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, a nome di tutta l’Amministrazione comunale ed entusiasta del risultato ottenuto, ringrazia i vertici di Ferrovie dello Stato. Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani per aver consentito, dopo un intenso e proficuo lavoro di concertazione, di poter giungere alla sottoscrizione del citato protocollo d’intesa e del successivo verbale di assegnazione delle aree, circa 63.000 metri quadrati in pieno centro cittadino

“Ventimiglia – ha detto - finalmente riuscirà a dare alla Città circa 1.100 posti auto che saranno realizzati entro l’estate 2021, anche grazie al contributo regionale di oltre 6,4 milioni di euro, concesso dall’Amministrazione regionale. I lavori dei parcheggi, delle aree verdi e della pista ciclabile a monte - conclude il Sindaco Scullino - sono già in corso relativamente a quelli di San Secondo, dietro la stazione ferroviaria, invece quelli per i due altri parcheggi lungo Corso Genova e altra zona di San Secondo, area ex deposito locomotori, saranno aggiudicati entro la fine del 2020. Un data storica, la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa, che in un momento difficile come quello attuale si presenta come un eccezionale e inatteso dono natalizioW.