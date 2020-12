Sanremo: progetto da 400mila euro finanziato dal Psr per l'adeguamento del sistema antincendio nell'entroterra

E’ passato in Giunta a Sanremo il progetto definitivo per l’adeguamento funzionale del sistema di protezione contro gli incendi boschivi. È uno dei due progetti presentato dal consorzio ‘Monte Bignone’, accolto e finanziato con 400mila euro dai fondi Psr.

La progettualità tecnica e l’iter del bando era stata curata dal Consorzio forestale e dal presidente Sonia Zanella, dal direttore tecnico Davide Salvi, dal Segretario generale Tommaso LAmendola e la funzionaria del Comune Ricci. Il progetto è propedeutico per andare poi in appalto, dopo i passaggi in Commissione e Consiglio comunale.

Si tratta di lavori attesi da tanti anni e verrà messo mano a diverse zone dell’entroterra per la prevenzione delle calamità e degli incendi, oltre a manutenzione del patrimonio boschivo e altro. Nella fattispecie si interverrà sulla realizzazione, ripristino e adeguamento di fasce tagliafuoco, viabilità forestale, vasche di accumulo e punti di approvvigionamento idrico.

Le pista tagliafuoco sono quelle denominate ‘Acque nere’, ‘Parà’ e ‘Marzocco’. Nel progetto è compresa anche la realizzazione di un’area per l’atterraggio di elicotteri e verrà realizzata in zona San Bartolomeo, dove trova sede la Protezione Civile. Il progetto si inserisce in quello relativo al Consorzio ‘Monte Bignone’, nato su impulso dell’Amministrazione Biancheri, poi allargato ai comuni di Ceriana, Bajardo e Perinaldo.