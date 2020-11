Mancanza d'acqua in alcune zone della provincia, la segnalazione di una residente a Civezza

"In riferimento all’articolo dove una signora lamentava la mancanza di fornitura di acqua potabile in zona terre bianche a San Lorenzo, Vi segnalo che non è la prima volta che accade, in agosto a Civezza rua bella siamo rimasti 3 giorni interi senza acqua, inoltre quella che arriva è talmente sporca che siamo costretti a usare quella imbottigliata per la cucina. In compenso Rivieracqua ci ha inviato una bolletta per un consumo di acqua spropositato pari a metri cubi utilizzati forse in un anno in tutta Imperia. Il servizio di assistenza è scadente perchè rispondono da Sanremo se ti va bene e non il fine settimana, ecco perché da venerdì a lunedì siamo rimasti a secco.



Una affezionata abitante del comune di Civezza".