San Lorenzo al Mare. località terre Bianche senz'acqua, alcune riflessioni di una residente

"Si segnala che nel piccolo paese di San Lorenzo al Mare, che conta poco più di 2000 abitanti, a causa di un guasto imprevisto è stata sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in una parte della zona di terre Bianche.

Interpellata, Rivieracqua, ha risposto che un danno al sistema di pompaggio ha condizionato questo guasto e che comunque gli operai e i tecnici sono al lavoro fin da questa mattina per ripristinare la fornitura. Pur comprendendo che il guasto è a carico del sistema di erogazione non appartenente al comune si sottolinea che non c'è stata alcuna presenza da parte del comune per offrire qualche tipo di assistenza alla popolazione, assenza totale. Se in comprensori così piccoli non è possibile essere vicini alla popolazione anche solo con un piccolo gesto chissà cosa può dunque succedere in città ben più grandi e popolose o forse mancano amministratori attenti?



Lettera firmata".