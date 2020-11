Bordighera: da lunedì prossimo scattano i lavori di manutenzione di piazza Eroi della Libertà

Scattano lunedì prossimo i lavori di manutenzione straordinaria di piazza Eroi della Libertà (piazza Stazione), a Bordighera. L’intervento, che sarà realizzato dall’Impresa Cogeca e inizierà prima in zona levante (direzione Sanremo). Una volta terminata quest’area le attività proseguiranno nella zona ponente (direzione Ventimiglia).

“Sono molto soddisfatto di annunciare l’avvio di questo cantiere - commenta il Sindaco Ingenito – per dare una nuova veste, più elegante e contemporaneamente più funzionale, alla centrale piazza cittadina, uno dei principali accessi al lungomare Argentina e biglietto da visita per chi giunge a Bordighera con il treno. In base al progetto dell’architetto Paola Cammi saranno rifatte le pavimentazioni, sia carrabili sia dei marciapiedi; la rotonda sarà valorizzata con una panca in ‘Corten’ e grandi aiuole; un piccolo giardinetto sarà realizzato nei pressi dell’attuale edicola per la zona lettura; l’impianto di illuminazione sarà rinnovato nel rispetto dei criteri fondamentali del risparmio energetico e della limitazione dell’inquinamento luminoso. Infine particolare attenzione per il verde, con la prevista piantumazione di nuove essenze”.

“Come ho già avuto modo di dire, seguiremo il cantiere giorno dopo giorno, per assicurare che la piazza venga restituita alla Città nei tempi previsti” conclude il primo cittadino. Da lunedì la zona levante della piazza sarà completamente chiusa al traffico, ma saranno garantiti comunque gli accessi ai parcheggi privati ed alle attività commerciali.