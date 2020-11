Sanremo, Baggioli: "Molti gruppi investono nelle RSA, l'Amministrazione invece cede Casa Serena"

Il futuro di Casa Serena e dei suoi dipendenti è stato al centro di una discussione in consiglio comunale a Sanremo. A sollevare la questione è stato il capogruppo di Forza Italia Simone Baggioli che ha presentato un’interpellanza. “Molti gruppi che operano nelle RSA stanno investendo sul nostro territorio grazie anche al clima mite – ha detto - L’Amministrazione Comunale invece cede un’attività produttiva e vantaggiosa, non garantendo il posto di lavoro ai dipendenti e svendendo il nostro patrimonio immobiliare un po’ come fatto per l’ex Tribunale. Chiediamo quindi di conoscere i motivi della vendita e l’utilizzo dei proventi che ne deriveranno. Inoltre vorremmo sapere il perché gli uffici competenti non abbiano promosso la nomina di un direttore in sostituzione del precedente già andato in pensione. A noi sta a cuore la sorte dei dipendenti di Casa Serena in vista della vendita della struttura, chiediamo quindi quali garanzia e a loro salvaguardia siano state assunte”.

A rispondere è stata l’assessore Silvana Ormea. “Non è stato possibile riassorbire il personale attualmente impiegato nella casa di cura – ha spiegato - Come condiviso nell’incontro con le organizzazioni sindacali lo scorso 18 giugno in Prefettura, l’Amministrazione ha verificato l’eventuale possibilità di ricollocare il personale presso altre pubbliche amministrazioni. Le prime tre dipendenti sono già state trasferite in mobilità il 1° Settembre. La Asl ha inoltre dato la disponibilità di procedere a breve ad un bando di mobilità per assorbire il personale di categoria B. Abbiamo poi contattato l’Amaie, che si prenderà cura della pista ciclabile e ha quindi intenzione di organizzare un gruppo di personale per la manutenzione. Per il ruolo del direttore, sono state conferite a Michele Anselmo le funzioni di direttore, a titolo gratuito, dal 13 febbraio 2020 al 31 gennaio del 2021 o comunque non oltre la vendita del complesso, in una logica di continuità”.

“Non sono soddisfatto perché sono mancate alcune risposte – ha replicato Baggioli – Non mi è stato infatti detto come si voglia impiegare l’utilizzo dei proventi dalla vendita della struttura ed il motivo di questa decisione quando invece il mercato dice che queste sono strutture in grande rilancio economico”.