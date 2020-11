Sanremo, Artioli: "Su Amaie Energia manca condivisione e confronto". Robaldo: "Una società importante partita in punta di piedi"

La parte finale del consiglio comunale di Sanremo è stata dedicata ad alcune pratiche tecniche illustrate dagli assessori Massimo Donzella e Giuseppe Faraldi, relative a riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma ancora prima ad un ordine del giorno riguardante il bacino sanremese per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla relativa modalità di affidamento. “In particolare si chiede l’attivazione dell’ambito sanremese, individuato dalla Provincia con altri 13 Comuni, con l’ampliamento dell’ambito stesso – ha spiegato l’assessore all’ambiente Lucia Artusi – Inoltre la volontà di proporre alla Provincia la gestione in house, curata da Amaie Energia, del servizio di gestione dei rifiuti dell’ambito ampliato. Non vedo volontà di altri Comuni di opporsi a questa proposta, che dovrà poi passare al vaglio della Provincia e della conferenza dei sindaci che potranno accoglierla”.

“Una pratica così importante non può arrivare in consiglio comunale con un ordine del giorno inserito due giorni prima – è intervenuto Andrea Artioli di Liguria Popolare – Amaie Energia si è trasformata come multi utility del Comune di Sanremo. Quello che io vorrei sapere è quali siano le intenzioni dell’Amministrazione Comunale e del management, scaduto e in proroga, su questa società. Manca una programmazione nell’individuare un punto al quale si voglia arrivare. La società non ci ha mai presentato delle linee guida o un business plan. Quello che manca è la condivisione ed il confronto. Il Comune a volte sembra ostaggio delle sue partecipate”.

“Questa è una pratica molto importante e complessa – è intervenuto il consigliere Mario Robaldo – Amaie Energia è partita in punta di piedi e si è sviluppata. Questa operazione potrà portare un’economia di scala con una abbassamento delle tariffe, proprio perché ci sarà un interscambio trai Comuni con la divisione dei costi”. “Il modello di multi utility – ha aggiunto sempre per la maggioranza Lorenzo Marcucci - è legato alla volontà di erogare servizi con una visione a favore dei cittadini”.

Il sindaco Alberto Biancheri ha poi ripercorso i vari progetti portati avanti negli anni da Amaie Energia. “Questo sarà un passaggio fondamentale per il futuro della società – ha detto – Mi scuso del ritardo dell’inserimento della pratica, ma abbiamo dovuto fare alcuni passaggi molto importanti. Neppure io nel 2015 mi sarei immaginato lo sviluppo di questa società, che sta crescendo e si sta ponendo obiettivi. Ne approfitto per ringraziare tutti i lavoratori di Amaie Energia”.

“Ampliare il campo d’azione è fondamentale per abbassare i costi e dare un servizio sempre migliore” ha concluso il dibattito Giorgio Trucco del Partito Democratico.

La pratica è stata infine approvata a maggioranza.