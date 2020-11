Sanremo intitolerà un luogo pubblico a ‘Falcone, Borsellino e la loro scorta’. Fratelli d'Italia propone i giardini della Foce

Il consiglio comunale di Sanremo, tornato in modalità videoconferenza dopo le ultime disposizioni di sicurezza anti Covid, si è aperto con un ordine del giorno presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia per intitolare un luogo pubblico della città a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e le rispettive scorte. “Si tratta di uomini simbolo della lotta alla mafia – ha spiegato Federica Cozza – la figura di Paolo Borsellino, come quella di Giovanni Falcone e degli agenti caduti, rappresenta il momento più elevato di difesa e amore per la Patria. Chiediamo che si intitoli una via o piazza o parco cittadino di Sanremo a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e scorte. Chiediamo inoltre di utilizzare le prerogative assegnate ai Sindaci ed ai Comuni per iniziative, ispirate a principi di trasparenza e legalità, di contrasto a ogni forma di abusivismo, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo abusivo e altre attività criminali utili a rimpinguare le casse delle organizzazioni malavitose. Infine a celebrare sempre con il massimo impegno ogni ricorrenza che ricordi il sacrificio di patrioti come Paolo Borsellino e Giovanni falcone e le loro scorte”.

A prendere la parola è stato poi, a nome della maggioranza, il consigliere Mario Robaldo: “Noi voteremo favorevolmente – ha detto – con alcune puntualizzazioni, perchè anche per il futuro devono essere affrontati alcuni aspetti, non legati a questa proposta specifica ma parlo in generale. Intanto bisogna considerare le persone che abitano quei luoghi che magari sono legate alle vecchie denominazioni. Ci sono poi problematiche per il cambio dei dati sui documenti e soprattutto la comunicazione che i cittadini devono fare a livello burocratico per contratti, utenze ecc. Servirebbe quindi una commissione toponomastica con un regolamento ad hoc. Credo comunque che questi uomini (Borsellino e Falcone n.d.a.) sarebbero ancora più contenti se invece di intitolargli vie o piazze ognuno di noi facesse qualcosa per portare avanti i loro ideali”.

Favorevole anche il parere di Forza Italia, con il capogruppo Simone Baggioli che ha allargato il sentimento di ringraziamento a tutti i magistrati e le forze dell’ordine. “Ci sono alcuni luoghi intitolati a personaggi storici che potrebbero lasciare spazio agli eroi dei giorni di oggi” ha aggiunto. Parere positivo anche da parte di Liguria Popolare “E’ importante ricordarli – ha detto Andrea Artioli – perché sono l’immagine migliore che la magistratura abbia offerto in questi anni”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi, oltre a dichiararsi d’accordo con l’idea di una commissione toponomastica, ha svelato un’ipotesi di luogo da intitolare a Borsellino, Falcone e scorte: “Come zona avevamo pensato ai giardini della Foce, attualmente senza nome, che si trova anche vicino ai comandi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri” ha detto.

“Grazie al loro sacrificio la lotta alla mafia è cambiata – è intervenuto Daniele Ventimiglia della Lega – E’ giusto ricordare anche gli agenti di scorta”. In chiusura di discussione è giunto il parere favorevole anche di Umberto Bellini.

La proposta di Fratelli d’Italia è stata infine approvata all’unanimità.