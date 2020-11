Sanremo: Biancheri “Liguria zona arancione? Sono sorpreso, i nostri dati sono in miglioramento”

Durante il consiglio comunale di Sanremo il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri è intervenuto per alcune comunicazioni relative all’emergenza Coronavirus e al passaggio della Liguria a zona arancione. “Anche la nostra regione da mercoledì sarà in fascia arancione – ha dichiarato – Sono sorpreso perché i dati in possesso ci preoccupano sicuramente per il numero dei positivi e per l’aumento dei pazienti nella struttura ospedaliera, ma se li analizziamo vediamo che sono in lieve diminuzione rispetto alla scorsa settimana. Il saldo era +10 e nei giorni scorsi ed ora invece siamo a +5, quindi la situazione è leggermente migliorata. Abbiamo 122 persone ospedalizzate, delle quali 10 provenienti da fuori provincia, e 8 in terapia intensiva. Il nostro ospedale ha una capacità massima di 195 posti. Inoltre la struttura della cooperativa Il Faggio di Nava da lunedì ospiterà i primi 10 pazienti alleggerendo quindi l’ospedale. Stiamo lavorando poi sull’utilizzo del soggiorno militare, per accogliere pazienti che hanno problemi a stare nella loro abitazione per vari motivi famigliari o di spazio”.

Biancheri ha poi guardato al futuro, commentando le ultime notizie nazionali sulle sperimentazioni dei vaccini anti Covid e parlando degli aiuti alle imprese del territorio. “Credo che sia una notizia molto positiva quella che, a livello nazionale, la terza fase del vaccino sia terminata positivamente e che a fine mese saranno disponibili i primi vaccini – ha detto - Oltre all’aspetto sanitario, che stiamo portando avanti in stretto contatto con la Asl, c’è poi quello economico legato alle imprese che è molto preoccupante. Stiamo cercando di capire i ristori dello Stato destinati alle aziende. Noi abbiamo deciso, in maniera condivisa con il consiglio comunale compresa la minoranza, di sospendere le imposte comunali fino al termine dell’anno. E’ un piccolo segnale ma significativo, in attesa di capire le azioni che lo Stato vorrà intraprendere. Noi abbiamo una situazione meno traumatica rispetto a Genova. Dobbiamo lavorare per affrontare il mese di Dicembre con la speranza che si possa ripartire. Lavoriamo anche per riaprire il casinò a vantaggio sia dei dipendenti sia delle casse comunali. Il nostro compito è quello di tutelare tutte le società partecipate. A breve avremo anche un incontro con i sindacati dell’Orchestra Sinfonica”.

“In chiusura – ha concluso il suo intervento Biancheri - permettetemi di mandare un abbraccio virtuale ai due dipendenti dell’Amaie che nei giorni scorsi hanno vissuto una situazione molto grave”.