Sanremo: in consiglio comunale ordine del giorno bipartisan contro la chiusura della sezione di Squadra Mobile

Durante la seduta odierna del consiglio comunale di Sanremo è stato discusso anche un ordine del giorno firmato dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande, e da tutti i capigruppo. Al centro il secco ‘no’ alla paventata chiusura della locale sezione di Squadra Mobile.

Il testo del documento

La riorganizzazione ministeriale degli uffici di Polizia, voluta fortemente dal ministro Luciana Lamorgese, porterà alla chiusura della sede distaccata della squadra mobile di Sanremo, con sede all’interno del Commissariato.

I cinque agenti che dipendono per territorialità dalla sede centrale della Mobile di Imperia, hanno acquisito con esperienza ultradecennale, specificità in materia di criminalità organizzata e traffico di sostanze stupefacenti.

Il nostro territorio provinciale è definito nella relazione annuale della commissione parlamentare antimafia, come territorio in cui le mafie, attraverso il processo di mimetizzazione, hanno di fatto permeabilizzato il tessuto economico e sociale.

Non a caso l’istituzione della sede distaccata della Mobile di Sanremo era stata ritenuta necessaria nel 2006 a seguito della reale constatazione sia dei fenomeni di criminalità organizzata, sia dei fenomeni di criminalità comune, sicuramente dovuti alla vicinanza con la frontiera di Ventimiglia e probabilmente anche alla presenza stessa del Casinò. Ed invero all’interno della casa da gioco matuziana è presente al piano terra un ufficio di detta squadra, attivato proprio contrastare e prevenire fenomeni criminali in generale.

La decisione di chiusura dovrebbe conseguire logicamente ad una constatata diminuzione dei fenomeni criminali e invece, dall’esame di dati certi a livello ministeriale, la nostra provincia, è sempre interessata da infiltrazioni della criminalità organizzata ed è sempre ai primi posti nella classica nazionale, redatta su base annuale, relativa alla commissione di reati.

Occorre inoltre considerare che nell’anno 2006, allorché veniva istituita la sezione distaccata oggi in discussione, non sussisteva, secondo i canoni di gravità oggi eclatanti, il fenomeno dell’immigrazione clandestina stanziale che invece connota da alcuni anni la realtà di Ventimiglia e dei comuni circostanti.

Tale problematica, aldilà di qualsiasi polemica o coloritura di natura politica, è innegabile e constatato quotidianamente attraverso la lettura di episodi di cronaca nera.

Quanto sopra premesso

si impegna l’Amministrazione comunale a volere dare corso all'adozione di tutte quei provvedimenti attraverso i quali favorire e rendere possibile in tempi quanto più celeri possibile, il mantenimento della sede distaccata di Sanremo della Squadra Mobile di Imperia, inviando prontamente il presente documento agli uffici competenti.