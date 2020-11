Imperia: Liguria area 'gialla', Scajola “Misure più stringenti non avrebbero avuto senso”

“Liguria in zona gialla. Non avrebbe avuto senso, a fronte di un territorio regionale in gran parte sotto controllo, prevedere misure più stringenti. L'ho detto con forza questa mattina, sono lieto che il Governo sia andato nella stessa direzione”. Così interviene il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, a seguito della conferenza stampa di Giuseppe Conte.