Sanremo apre alla mobilità elettrica: manifestazione di interesse per almeno sette postazioni di ricarica auto, biciclette e smartphone

Sanremo strizza l’occhio alla mobilità elettrica in un periodo storico nel quale su scala internazionale si punta sempre di più sulle emissioni zero. Il progetto colonnine di qualche anno fa è a dir poco naufragato con pochi dispositivi presenti in città, molti dei quali ormai fuori uso o in angoli quasi sempre occupati da mezzi non autorizzati. In buona sostanza, chi ha un’auto elettrica a Sanremo non ha vita facile.

Per questo l’amministrazione punta ora a un cambio di rotta e da qualche giorno sul sito del Comune è stata pubblicata la manifestazione di interesse per individuare un’impresa che si faccia carico dell’installazione di nuovi dispositivi di ricarica. Il piano è ricco. Si prevedono, infatti: almeno tre postazioni per la ricarica di auto elettriche (con un massimo di 10), due postazioni alimentate a pannelli solari per la ricarica di bici elettriche sulla ciclabile e due postazioni con pannello solare e panchina integrata per la ricarica di smartphone.

La convenzione avrà la durata minima di 8 anni. Non è previsto il pagamento di un canone a favore del Comune così come Palazzo Bellevue non riceverà alcun provento dalla vendita dell’energia attraverso le colonnine.

In allegato l’avviso pubblico con la manifestazione di interesse.