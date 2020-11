Sanremo: concorso per istruttore amministrativo in Comune, divisi i candidati per le prove orali

in relazione all’emergenza epidemiologica in corso e alle disposizioni del nuovo DPCM, è stato necessario suddividere il gruppo dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per la copertura di 17 posti in profilo di “Istruttore Amministrativo” (categoria C, posizione economica C1 del nuovo ordinamento professionale).

Pertanto la commissione esaminatrice ha proceduto all’estrazione della lettera da cui iniziare i colloqui e ad una conseguente calendarizzazione degli stessi. Visto che è stata estratta la lettera “O”, si comunica che il calendario della prova orale sarà il seguente.

Giovedì 5 novembre alle 10: Orengo Luca, Papa Massimo, Patrucco Micol, Paudice Lucia, Pittaluga Andrea, Salomone Maria; alle 14 Siri Elena Sarah, Sorrentino Manuela, Squatriti Stella, Tardivo Lorena, Tonet Chiara; alle 16 Visconti Barbara M. Paola, Zunino Marta, Allavena Walter, Alloisio Francesco

Venerdì 6 novembre alle 9.30 Annovi Stefania, Battisti Arianna, Capizzi Gabriella, Carminati Stefano, Cavassa Alice, D’ambrosio Francesca; venerdì 6 novembre alle 14 Le Rose Ylenia, Lelli Barbara, Maceri Marco, Mesiano Valentina, Montafia Valeria.

Le prove si svolgeranno nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue (corso Cavallotti 59, piano terra). Ciascun candidato è invitato a presentarsi nel giorno e nell’ora indicati munito di documento di identità e di mascherina chirurgica.