Ventimiglia: gli studenti della Prima di via Veneto disegnano la nuova passerella 'Squarciafichi' (Foto)

I ragazzi delle classi 5a A e 5a B della Scuola Primaria di via Veneto (I.C. 1 Biancheri di Ventimiglia), addolorati dall'alluvione del 3 ottobre scorso, hanno scritto due lettere al Sindaco Gaetano Scullino, allegando i lavori ‘artistici’ realizzati.

Nell'esprimere il loro rammarico per quanto accaduto, hanno voluto soprattutto sottolineare la solidarietà che si è creata fra i cittadini e l'aiuto immediato offerto dai tantissimi volontari che hanno lavorato, per intere giornate, con pale e secchi per liberare la città dall'acqua e dal fango.

Gli studenti sono rimasti particolarmente colpiti dalla distruzione della passerella, in seguito alla piena del Roya pertanto, nell'ambito del ‘Progetto Cittadinanza ed Educazione Ambientale’ hanno voluto offrire il loro piccolo contributo, ideando ‘su carta’ la nuova passerella ed attribuendole un nuovo nome.

Il Sindaco ha apprezzato i lavori dei ragazzi ed è stato commosso dalle loro lettere, per questo si è recato nella Primaria di via Veneto per parlare personalmente con i piccoli futuri cittadini e per ascoltare le loro richieste.