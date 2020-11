Sanremo: Dpcm del 24 ottobre, sospesi i concerti della Sinfonica, abbonamenti utilizzabili nel 2021

In relazione all'ultimo Dpcm del 24 ottobre, in cui vengono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (valido fino al 24 novembre), l'Orchestra Sinfonica di Sanremo è costretta a sospendere la programmazione fino a quando non ci saranno nuove indicazioni.

Per questo, in modo di andare incontro a tutto il pubblico che segue costantemente l'attività concertistica dell'Orchestra i carnet ed abbonamenti saranno utilizzabili per tutti i concerti a pagamento programmati anche per l'anno 2021.